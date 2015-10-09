Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Вчера 23:05
 

Первая ракетка России высказалась о смене гражданства на Australian Open-2026

Мирра Андреева. ©Depositphotos/filedimage

Первая ракетка России Мирра Андреева (№7 WTA) ответила на вопрос о смене гражданства во время пресс-конференции Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

— Многие российские теннисисты сменили гражданство за последний год или около того. Что вы думаете об этом? Рассматривали ли вы когда-нибудь такое решение для себя?

— Я даже не думала об этом. Я знаю, например, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие теннисисты перешли играть за другие страны, но пока я просто буду играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного.

 — Добавляет ли давления игра за страну без флага и прочего тому подобного? Бывают ли моменты, когда вы хотите не представлять страну, где всё так политизировано?

— Нет, мне это не добавляет давления. Я просто делаю своё дело на корте и фокусируюсь на том, как улучшиться в качестве теннисистки, — цитирует слова Андреевой "Чемпионат".

Отметим, что Андреева продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии-2026. 23 января россиянка сыграет в третьем круге против румынки Елены Габриэлы Рузе (№79 WTA).

В предыдущей игре 18-летняя уроженка Красноярска разгромила представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:0, 6:4.

Ранее лучший теннисист России Даниил Медведев также высказался о смене гражданства.

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/32 финала, женщины
Сегодня 15:00   •   не начат
- : -
