WTA
Сегодня 09:45
 

Казахстанка выиграла первый матч Australian Open с "баранкой" в третьем сете

  Комментарии

Казахстанка выиграла первый матч Australian Open с "баранкой" в третьем сете ©Depositphotos/rarrarorro

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде, Анна Данилина, стартовала с победы на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В паре с сербкой Александрой Крунич она в первом круге обыграла дуэт из США и России Куинн Глисон/Елена Приданкина — 7:5, 4:6, 6:0.

Матч длился 2 часа 21 минуту. Казахстанско-сербская пара сделала два эйса и допустила две двойные ошибки, тогда как их соперницы не отметились подачами навылет, но также совершили две двойные ошибки.

Следующий матч Данилина и Крунич проведут 23 января против австралийской пары Дарьи Касаткиной и Арины Родионовой.

Напомним, что 22 января свой матч второго круга одиночного разряда проведёт первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5). Её соперницей станет представительница Франции Варвара Грачёва (№77).

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/32 финала, женщины
Сегодня 15:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Грачева
Проголосовало 202 человек

