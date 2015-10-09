Казахстанка выиграла первый матч Australian Open с "баранкой" в третьем сете

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде, Анна Данилина, стартовала с победы на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В паре с сербкой Александрой Крунич она в первом круге обыграла дуэт из США и России Куинн Глисон/Елена Приданкина — 7:5, 4:6, 6:0.

Матч длился 2 часа 21 минуту. Казахстанско-сербская пара сделала два эйса и допустила две двойные ошибки, тогда как их соперницы не отметились подачами навылет, но также совершили две двойные ошибки.

Следующий матч Данилина и Крунич проведут 23 января против австралийской пары Дарьи Касаткиной и Арины Родионовой.

Напомним, что 22 января свой матч второго круга одиночного разряда проведёт первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5). Её соперницей станет представительница Франции Варвара Грачёва (№77).

