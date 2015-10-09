Лучший теннисист России сделал заявление о смене гражданства

Первая ракетка России Даниил Медведев (№12 ATP) прокомментировал тему возможной смены спортивного гражданства, которая в последнее время активно обсуждается в теннисном сообществе, передают Vesti.kz.

Позиция Медведева

Российский спортсмен подчеркнул, что никогда всерьёз не рассматривал вариант смены гражданства и не видит для себя в этом необходимости.

"Я никогда не задумывался о смене гражданства. Считаю, важно, где ты родился. Политика и всё остальное — это другое. Никогда не рассматривал такой вариант, но многие игроки поменяли гражданство, и я спокойно к этому отношусь, мы дружим. Это их выбор", — цитирует слова Медведева на пресс-конференции AO-2026 Sport24.

Кто из российских теннисистов сменил гражданство за последний год

В 2025 году сразу несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Дарья Касаткина (№43 WTA) начала выступать за Австралию, Мария Тимофеева (№138 WTA), Камилла Рахимова (№93 WTA) и Полина Кудерметова (№150 WTA) — за Узбекистан, а Анастасия Потапова (№55 WTA) приняла решение представлять Австрию.

Успехи Медведева на Australian Open-2026

При этом Даниил Медведев продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии. В матче второго круга он в четырёх сетах обыграл француза Кентена Гали (№83 ATP) — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. В третьем раунде, который состоится 23 января, россиянин встретится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (№47 ATP).

