Лондонский "Челси" одержал победу над кипрским "Пафосом" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 1:0. Решающий мяч на 78-й минуте забил Мойсес Кайседо.

По данным Stata Football, "Челси" не проигрывал в последних 15 домашних матчах группового и общего этапов Лиги чемпионов. "Синие" выиграли свои последние шесть матчей ЛЧ на родном стадионе с общим счётом 15:2.

Английский клуб с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, тогда как "Пафос" с шестью баллами располагается на 30-й строчке.

В следующем туре, 28 января, "Челси" сыграет на выезде с итальянским "Наполи", а "Пафос" примет дома чешскую "Славию".

Отметим, что казахстанский талант Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В прошлом году "Кайрат" объявил о продаже молодого форварда, который сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

