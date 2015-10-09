"Тобол" подписал дорогостоящего легионера из Южной Америки

Костанайский "Тобол" достиг договорённости о подписании венесуэльского вингера Луиса Герры, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

29-летний фланговый нападающий является воспитанником клуба "Минерос" (Гуаяна), где прошёл путь от юношеских команд до основного состава и начал профессиональную карьеру.

Большую часть своей карьеры Герра провёл в чемпионате Венесуэлы, выступая за "Депортиво Тачира", "Монагас", "Арагуа" и "Карабобо". В 2020 году он перебрался в Чили, подписав контракт с "Антофагастой", за которую выступал несколько сезонов, с перерывом на аренду в "Монагас".

В начале прошлого года венесуэлец стал игроком "Лимаче". За этот клуб Герра провёл 38 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и 13 голевыми передачами, зарекомендовав себя одним из лидеров атаки.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость вингера оценивается в 900 тысяч евро (около 532,9 млн тенге). Всего за профессиональную карьеру Луис Герра принял участие в 236 матчах, в которых забил 45 голов и отдал 38 результативных передач.

Раскроют нового таланта? "Тобол" не сможет заменить Чеснокова, но перестроит команду

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!