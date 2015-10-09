Казахстанский вратарь получил предложение от участника еврокубков после ухода из "Кайрата"

Голкипер сборной Казахстана Александр Заруцкий рассказал о причинах, по которым принял решение продолжить карьеру в "Актобе", несмотря на интерес со стороны другого клуба КПЛ — "Елимая", передают Vesti.kz.
Вратарь перешёл в стан "красно-белых" в начале января на правах свободного агента и признался, что выбор был осознанным.
"Да, было предложение от "Елимая", но я решил перейти в "Актобе". Всё-таки хочется поиграть при самой большой фанатской зоне в Казахстане, прочувствовать эту атмосферу, поэтому и сделал выбор в пользу "Актобе", — сказал Заруцкий пресс-службе "Актобе".
Карьерный путь Заруцкого
Александр Заруцкий является воспитанником карагандинского "Шахтёра". В разные годы он защищал цвета "Кызылжара", "Атырау", "Иртыша", "Кайсара" и "Астаны".
С января 2025 года голкипер выступал за "Кайрат", где провёл 24 матча во всех турнирах, пропустил 18 мячей и девять раз сыграл "на ноль".
Сборная и статус на рынке
В составе национальной сборной Казахстана Заруцкий провёл две встречи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро (около 207 миллионов тенге).
Контекст предложения
Отметим, что в сезоне КПЛ-2025 "Елимай" занял четвёртое место и впервые в истории квалифицировался в еврокубки, где клуб из Семея сыграет в Лиге конференций.
"Актобе", в свою очередь, завершил чемпионат на пятой позиции.
