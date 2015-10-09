Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Казахстанский вратарь получил предложение от участника еврокубков после ухода из "Кайрата"

Голкипер сборной Казахстана Александр Заруцкий рассказал о причинах, по которым принял решение продолжить карьеру в "Актобе", несмотря на интерес со стороны другого клуба КПЛ"Елимая", передают Vesti.kz.

Поделиться

Вратарь перешёл в стан "красно-белых" в начале января на правах свободного агента и признался, что выбор был осознанным.

"Да, было предложение от "Елимая", но я решил перейти в "Актобе". Всё-таки хочется поиграть при самой большой фанатской зоне в Казахстане, прочувствовать эту атмосферу, поэтому и сделал выбор в пользу "Актобе", — сказал Заруцкий пресс-службе "Актобе".

Карьерный путь Заруцкого

Александр Заруцкий является воспитанником карагандинского "Шахтёра". В разные годы он защищал цвета "Кызылжара", "Атырау", "Иртыша", "Кайсара" и "Астаны".

С января 2025 года голкипер выступал за "Кайрат", где провёл 24 матча во всех турнирах, пропустил 18 мячей и девять раз сыграл "на ноль".

Сборная и статус на рынке

В составе национальной сборной Казахстана Заруцкий провёл две встречи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро (около 207 миллионов тенге).

Контекст предложения

Отметим, что в сезоне КПЛ-2025 "Елимай" занял четвёртое место и впервые в истории квалифицировался в еврокубки, где клуб из Семея сыграет в Лиге конференций.

"Актобе", в свою очередь, завершил чемпионат на пятой позиции.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

