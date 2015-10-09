Алип помог "Зениту" оформить первый разгром в 2026 году

Санкт-петербургский "Зенит" уверенно начал 2026 год, проведя первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора перед возобновлением сезона российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Соперником "сине-бело-голубых" стал китайский клуб "Шанхай Порт", а встреча завершилась убедительной победой российского чемпиона — 4:1.

Уже в первом тайме "Зенит" заложил прочный фундамент успеха. На 11-й минуте счёт в матче открыл Луис Энрике, а спустя девять минут преимущество команды увеличил Педро. После перерыва петербуржцы продолжили контролировать ход встречи и довели дело до разгрома.

Во втором тайме отличились Александр Соболев (71-я минута) и Александр Ерохин (81), оформившие результат — 4:0. Однако в концовке встречи гости из Китая сумели отыграть один мяч, зафиксировав итоговый счёт на табло - 4:1.

Отметим, что участие в этом матче также принял капитан сборной Казахстана Нуралы Алипа. Защитник "Зенита" вышел на поле в начале второго тайма и провёл оставшееся время без замен, приняв участие в уверенной победе своей команды.

