Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 21:33
 

Алип помог "Зениту" оформить первый разгром в 2026 году

  Комментарии

Поделиться
Алип помог "Зениту" оформить первый разгром в 2026 году Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" уверенно начал 2026 год, проведя первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора перед возобновлением сезона российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Санкт-петербургский "Зенит" уверенно начал 2026 год, проведя первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора перед возобновлением сезона российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Соперником "сине-бело-голубых" стал китайский клуб "Шанхай Порт", а встреча завершилась убедительной победой российского чемпиона — 4:1.

Уже в первом тайме "Зенит" заложил прочный фундамент успеха. На 11-й минуте счёт в матче открыл Луис Энрике, а спустя девять минут преимущество команды увеличил Педро. После перерыва петербуржцы продолжили контролировать ход встречи и довели дело до разгрома.

Во втором тайме отличились Александр Соболев (71-я минута) и Александр Ерохин (81), оформившие результат — 4:0. Однако в концовке встречи гости из Китая сумели отыграть один мяч, зафиксировав итоговый счёт на табло - 4:1.

Отметим, что участие в этом матче также принял капитан сборной Казахстана Нуралы Алипа. Защитник "Зенита" вышел на поле в начале второго тайма и провёл оставшееся время без замен, приняв участие в уверенной победе своей команды.

"Он меня больше всех поддерживал". Алип вызвал восхищение в "Зените"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Борнмут   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 января 22:30   •   не начат
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Борнмут
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!