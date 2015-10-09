Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 11:34
 

"Барселона" лишилась игрока на 140 миллионов и ищет решение

  Комментарии

"Барселона" лишилась игрока на 140 миллионов и ищет решение

"Барселона" одержала важную победу над "Славией" в Лиге чемпионов, но радость была омрачена травмой одного из ключевых игроков — Педри, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Барселона" одержала важную победу над "Славией" в Лиге чемпионов, но радость была омрачена травмой одного из ключевых игроков — Педри, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Барселона" сотворила камбэк в матче Лиги чемпионов с шестью голами

На 60-й минуте полузащитник почувствовал резкую боль и сразу попросил замену. Его серьёзный вид при уходе с поля вызвал тревогу среди болельщиков и тренерского штаба.

Педри — ключевой организатор игры

Ханси Флик подчеркнул важность Педри для команды: канариец — не просто игрок основы, а организатор игры, задающий ритм и креативность "Барсы". По предварительным данным, речь может идти о травме подколенного сухожилия, что способно оставить полузащитника вне игры на несколько недель. Официальные медицинские результаты ожидаются в ближайшее время.

Педри

Тактические изменения и ротации

Отсутствие Педри заставит тренера пересмотреть схемы, ротацию игроков и распределение игрового времени в плотном календаре Ла Лиги и еврокубков. Несмотря на тревогу, в клубе сохраняют спокойствие и уверены, что опыт игрока и строгий контроль физического состояния помогут минимизировать риски рецидива.

Медицинские заключения и планы Флика

"Барса" ждёт медицинских заключений, а Ханси Флик уже ищет тактические решения на ближайшие матчи, чтобы команда продолжала успешное выступление как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене.

В нынешнем сезоне Педри провёл 25 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 140 миллионов евро.

"Ливерпуль" громит, "Бавария" берёт своё, "Атлетико" оступается. Итоги тура ЛЧ

©ФК "Барселона"

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 января 22:30   •   не начат
Севилья
Севилья
(Севилья)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Живи спортом!