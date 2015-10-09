"Барселона" лишилась игрока на 140 миллионов и ищет решение

"Барселона" одержала важную победу над "Славией" в Лиге чемпионов, но радость была омрачена травмой одного из ключевых игроков — Педри, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Барселона" сотворила камбэк в матче Лиги чемпионов с шестью голами

На 60-й минуте полузащитник почувствовал резкую боль и сразу попросил замену. Его серьёзный вид при уходе с поля вызвал тревогу среди болельщиков и тренерского штаба.

Педри — ключевой организатор игры

Ханси Флик подчеркнул важность Педри для команды: канариец — не просто игрок основы, а организатор игры, задающий ритм и креативность "Барсы". По предварительным данным, речь может идти о травме подколенного сухожилия, что способно оставить полузащитника вне игры на несколько недель. Официальные медицинские результаты ожидаются в ближайшее время.

Тактические изменения и ротации

Отсутствие Педри заставит тренера пересмотреть схемы, ротацию игроков и распределение игрового времени в плотном календаре Ла Лиги и еврокубков. Несмотря на тревогу, в клубе сохраняют спокойствие и уверены, что опыт игрока и строгий контроль физического состояния помогут минимизировать риски рецидива.

Медицинские заключения и планы Флика

"Барса" ждёт медицинских заключений, а Ханси Флик уже ищет тактические решения на ближайшие матчи, чтобы команда продолжала успешное выступление как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене.

В нынешнем сезоне Педри провёл 25 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 140 миллионов евро.

"Ливерпуль" громит, "Бавария" берёт своё, "Атлетико" оступается. Итоги тура ЛЧ

©ФК "Барселона"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!