Испания
Сегодня 17:14
 

Легенда "Реала" связался с Клоппом, чтобы убедить его возглавить клуб

  Комментарии


Легенда "Реала" связался с Клоппом, чтобы убедить его возглавить клуб Юрген Клопп. ©Depositphotos/canno73

Хотя Тони Кроос завершил карьеру полтора года назад, он поддерживает связь с бывшими партнёрами и президентом "Реала" Флорентино Пересом. Легендарный полузащитник решил помочь мадридскому клубу в поиске нового тренера, передают Vesti.kz.



Клопп — главный кандидат

Президент "Реала" хочет пригласить Юргена Клоппа, который является фаворитом на замену Альваро Арбелоа. Перес считает, что опыт немецкого тренера и его приверженность к атакующему стилю идеально подходят команде, что поможет вернуть болельщикам надежду и начать перестройку состава.


Личный контакт с Клоппом

Отмечается, что Кроос лично связался с Клоппом, чтобы убедить его возглавить "Реал" летом. Немецкий специалист доволен своей нынешней работой в Red Bull, но Кроос подчеркнул, что шанс тренировать клуб с наибольшим количеством титулов в истории появляется не каждый день.

Ранее стало известно, что Клопп выдвинул условия "Реалу" по формированию состава, подробности - по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:15   •   не начат
Париж
Париж
(Париж)
- : -
Анже
Анже
(Анже)
Кто победит в основное время?
Париж
Ничья
Анже
Проголосовало 2 человек

