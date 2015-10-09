Легенда "Реала" связался с Клоппом, чтобы убедить его возглавить клуб

Хотя Тони Кроос завершил карьеру полтора года назад, он поддерживает связь с бывшими партнёрами и президентом "Реала" Флорентино Пересом. Легендарный полузащитник решил помочь мадридскому клубу в поиске нового тренера, передают Vesti.kz.

Клопп — главный кандидат

Президент "Реала" хочет пригласить Юргена Клоппа, который является фаворитом на замену Альваро Арбелоа. Перес считает, что опыт немецкого тренера и его приверженность к атакующему стилю идеально подходят команде, что поможет вернуть болельщикам надежду и начать перестройку состава.

Личный контакт с Клоппом

Отмечается, что Кроос лично связался с Клоппом, чтобы убедить его возглавить "Реал" летом. Немецкий специалист доволен своей нынешней работой в Red Bull, но Кроос подчеркнул, что шанс тренировать клуб с наибольшим количеством титулов в истории появляется не каждый день.

Ранее стало известно, что Клопп выдвинул условия "Реалу" по формированию состава, подробности - по ссылке.

