Англия
Сегодня 10:18
 

Гвардиола назвал лучший клуб в мире: с ним сыграет "Кайрат"

Гвардиола назвал лучший клуб в мире: с ним сыграет "Кайрат"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед субботним матчем Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном", сообщают Vesti.kz.

Наставник надеется, что "Арсенал" позволит "горожанам" продолжить борьбу за чемпионство в текущем сезоне.

"Посмотрите на Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги. Они — лучшая команда в мире прямо сейчас. "Манчестер Сити" должен стать лучше и надеяться, что они дадут нам один шанс их догнать", — приводит The Sun слова Гвардиолы.

Игра "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" состоится 24 января и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

На данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 50 очками, в то время как "Манчестер Сити" занимает третье место с 43 очками.

Соперник "Кайрата" идёт за титулом и готовит трансферную бомбу

В ночь с 28 на 29 января "Арсенал" сыграет в Лондоне с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Канониры" набрали 21 очко из 21 возможных и лидируют в турнирной таблице розыгрыша. У "Кайрата" один балл и последняя, 36 строчка.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
