Гвардиола назвал лучший клуб в мире: с ним сыграет "Кайрат"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед субботним матчем Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном", сообщают Vesti.kz.

Наставник надеется, что "Арсенал" позволит "горожанам" продолжить борьбу за чемпионство в текущем сезоне.

"Посмотрите на Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок лиги. Они — лучшая команда в мире прямо сейчас. "Манчестер Сити" должен стать лучше и надеяться, что они дадут нам один шанс их догнать", — приводит The Sun слова Гвардиолы.

Игра "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" состоится 24 января и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

На данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 50 очками, в то время как "Манчестер Сити" занимает третье место с 43 очками.

Соперник "Кайрата" идёт за титулом и готовит трансферную бомбу

В ночь с 28 на 29 января "Арсенал" сыграет в Лондоне с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Канониры" набрали 21 очко из 21 возможных и лидируют в турнирной таблице розыгрыша. У "Кайрата" один балл и последняя, 36 строчка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!