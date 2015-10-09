Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 11:50
 

"Не могу представить их чемпионами". "Арсеналу" указали на главную проблему в АПЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обратил внимание на то, что лидеру АПЛ "Арсеналу" пока не удавалось побеждать ведущие команды АПЛ, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

"Чего "Арсенал" еще не сделал, так это не одержал ни одной победы в топ-матче, не обыграл ни "Ливерпуль", ни "Манчестер Сити". Он до сих пор этого не сделал.

Как я уже ранее говорил, не могу представить себе его чемпионство до тех пор, пока он не начнет выигрывать у таких клубов.

Хотя, глядя на то, как "Ливерпуль" и "Сити" теряют очки, "Арсеналу" это и не потребуется, наверное. Легкая победа для лондонцев", – сказал бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" в шоу The Overlap.

Команда Микеля Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги после 22 сыгранных туров, имея семиочковый отрыв от ближайших преследователей — "Манчестер Сити" и "Астон Виллы".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 97 человек

