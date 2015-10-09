"Не могу представить их чемпионами". "Арсеналу" указали на главную проблему в АПЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обратил внимание на то, что лидеру АПЛ "Арсеналу" пока не удавалось побеждать ведущие команды АПЛ, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.
"Чего "Арсенал" еще не сделал, так это не одержал ни одной победы в топ-матче, не обыграл ни "Ливерпуль", ни "Манчестер Сити". Он до сих пор этого не сделал.
Как я уже ранее говорил, не могу представить себе его чемпионство до тех пор, пока он не начнет выигрывать у таких клубов.
Хотя, глядя на то, как "Ливерпуль" и "Сити" теряют очки, "Арсеналу" это и не потребуется, наверное. Легкая победа для лондонцев", – сказал бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" в шоу The Overlap.
Команда Микеля Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги после 22 сыгранных туров, имея семиочковый отрыв от ближайших преследователей — "Манчестер Сити" и "Астон Виллы".
