Испания
Сегодня 14:25
 

"Убрать двух игроков и купить трёх новых": Клопп выдвинул условия "Реалу"

Юрген Клопп.

Юрген Клопп рассматривается на пост главного тренера "Реала", но немецкий специалист выдвинул чёткие условия для прихода в мадридский клуб. Он хочет полностью контролировать состав "сливочных" и строить проект под себя с первого дня, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Две немедленные продажи

Клопп ясно обозначил игроков, которых не желает видеть в команде: Дани Себальос и Фран Гарсия. Тренер не считает их проблемой дисциплины, но уверен, что они не подходят для его игрового стиля и не соответствуют уровню "Реала". Оба футболиста должны покинуть клуб ещё до его прихода, чтобы избежать конфликтов и неудобных решений на скамейке.

Три обязательных трансфера

Клопп требует от "Реала" три покупки топ-уровня:

• Центр поля: Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер, полузащитники "Ливерпуля". Первый добавит атакующей мощи и креативности, второй — контроль и баланс на поле.
• Оборона: Нико Шлоттербек, защитник дортмундской "Боруссии". Клопп уверен, что он сразу сможет усилить линию обороны и вписаться в высокий прессинг.

Эти трансферы для немецкого тренера являются "красной линией" — без них он не приступит к работе.

Контроль состава и стратегия Клоппа

Тренер предпочитает компактный и полностью согласованный с его идеей состав, без игроков "для галочки". Он хочет строить команду под себя, а не адаптироваться к существующим игрокам. По мнению экспертов, такой подход позволит "Реалу" сохранить высокую результативность и стабильность в Ла Лиге и еврокубках.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

