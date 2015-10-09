"Убрать двух игроков и купить трёх новых": Клопп выдвинул условия "Реалу"

Юрген Клопп рассматривается на пост главного тренера "Реала", но немецкий специалист выдвинул чёткие условия для прихода в мадридский клуб. Он хочет полностью контролировать состав "сливочных" и строить проект под себя с первого дня, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Две немедленные продажи

Клопп ясно обозначил игроков, которых не желает видеть в команде: Дани Себальос и Фран Гарсия. Тренер не считает их проблемой дисциплины, но уверен, что они не подходят для его игрового стиля и не соответствуют уровню "Реала". Оба футболиста должны покинуть клуб ещё до его прихода, чтобы избежать конфликтов и неудобных решений на скамейке.

Три обязательных трансфера

Клопп требует от "Реала" три покупки топ-уровня:

• Центр поля: Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер, полузащитники "Ливерпуля". Первый добавит атакующей мощи и креативности, второй — контроль и баланс на поле.

• Оборона: Нико Шлоттербек, защитник дортмундской "Боруссии". Клопп уверен, что он сразу сможет усилить линию обороны и вписаться в высокий прессинг.

Эти трансферы для немецкого тренера являются "красной линией" — без них он не приступит к работе.

Контроль состава и стратегия Клоппа

Тренер предпочитает компактный и полностью согласованный с его идеей состав, без игроков "для галочки". Он хочет строить команду под себя, а не адаптироваться к существующим игрокам. По мнению экспертов, такой подход позволит "Реалу" сохранить высокую результативность и стабильность в Ла Лиге и еврокубках.

