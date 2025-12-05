Роналду всё ещё решает? В сборной Португалии дали однозначный ответ

Вингер туринского "Ювентуса" Франсишку Консейсау высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии и его значении для национальной команды, сообщают Vesti.kz.
40-летний нападающий "Аль-Насра" по-прежнему остаётся ключевой фигурой для португальцев. В отборочном цикле к чемпионату мира Роналду внёс весомый вклад в успешную квалификацию сборной, отметившись пятью забитыми мячами.
– Некоторые считают, что сборная Португалии играет лучше без Криштиану. Что вы думаете по этому поводу?
– У каждого может быть своё мнение, но мы по-прежнему считаем его бесценным, учитывая всё, что он сделал и продолжает делать для команды. Нельзя отрицать факты. Если он продолжит постоянно забивать, то, несомненно, принесёт огромную пользу, – приводит Al Nassr Zone слова Консейсау.
На чемпионате мира 2026 года сборная Португалии выступит в одной группе с командами Узбекистана и Колумбии, а имя третьего соперника станет известно после матчей плей-офф.
