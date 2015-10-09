Хаби Алонсо нашёл замену Мбаппе в "Реале"

В преддверии решающего матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" главный тренер "Реала" Хаби Алонсо принял решение по замене травмированного Килиана Мбаппе в стартовом составе, передают Vesti.kz.

Кто заменит французского нападающего

Как пишет Defensa Central, французский нападающий не тренируется с командой из-за повреждения колена, полученного в игре с "Сельтой", и скорее всего, не сыграет в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Место в атаке вместо Мбаппе займёт Родриго Гоэc. Алонсо лично поговорил с бразильцем и заверил его, что тот будет играть с первых минут.

Родриго уже продемонстрировал отличные результаты в Лиге чемпионов, особенно в играх против "Манчестер Сити", и тренер надеется на его вклад в важнейшую встречу.

Кроме того, "Реал" столкнулся с рядом других проблем в составе. Эдуардо Камавинга, который также не успел восстановиться после травмы, вряд ли выйдет на поле. В матче против "Сити" не сыграют несколько ключевых игроков, включая Дани Карвахаля, Трента Александера-Арнольда, Ферлана Менди и Эдера Милитао.

Вальверде на правом фланге и надежда на Беллингема

В такой ситуации Хаби Алонсо будет рассчитывать на других лидеров, таких как Джуд Беллингем и Феде Вальверде.

Последний, по всей видимости, займёт позицию правого защитника, что добавляет сложности, но тренер уверен, что команда может дать отпор одному из самых сильных соперников в Европе.

С "Реалом" Родриго завоевал три титула Ла Лиги (2020, 2022, 2024), дважды выиграл Лигу чемпионов (2022, 2024), Кубок Испании (2023), а также Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Его голы стали решающими в ключевых матчах, включая камбэк против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и дубль в финале Кубка Испании 2023 года.

