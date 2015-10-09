Лидер "Реала" обратился к Пересу и потребовал уволить Алонсо

Ситуация вокруг Хаби Алонсо в "Реале" продолжает накаляться. После недавней серии неудачных результатов главный тренер "сливочных" оказался под давлением, и его будущее в клубе висит на волоске, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, в раздевалке команды уже начали открыто высказывать недовольство его методами, а одним из самых решительных критиков стал Винисиус Жуниор.

Бразильский нападающий, имеющий сложные отношения с тренером, напрямую обратился к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой немедленно уволить Алонсо.

Винисиус уверен, что продолжение работы с этим тренером не приведет к улучшению ситуации в команде и, что для всех будет лучше, если клуб найдет нового наставника.

Перес, в свою очередь, дал Алонсо последний шанс: если команда не одержит победу в важнейшем матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", тренер будет уволен. Эта игра, скорее всего, станет решающей для испанского специалиста.

Помимо Винисиуса, несколько других игроков тоже выразили свое недовольство тренерскими решениями Алонсо в последние недели. Многие из них считают, что команда не может двигаться вперед с таким наставником и нуждается в переменах.

Напомним, Винисиус с добился множества трофеев с "Реалом", включая два титула в Лиге чемпионов (2022, 2024), три победы в чемпионате Испании (2020, 2022, 2024) и несколько Суперкубков Испании.

"Реал" одержал всего одну победу в последних пяти матчах чемпионата Испании. Подопечные Алонсо занимают второе место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла.

