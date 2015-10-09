Драмой завершился матч "Атлетико" - "Барселона" в Ла Лиге

"Барселона" вырвала победу у мадридского "Атлетико" на последних минутах матча 30-го тура Ла Лиги. Столичные весь второй тайм играли в меньшинстве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Именно игроки "Атлетико" открыли счёт на 39-й минуте, когда отличился Джулиано Симеоне. Однако они нарвались на быстрый ответ от Маркуса Рашфорда на 42-й минуте. На седьмой добавленной к первому тайме минуте "Атлетико" осталось в меньшинстве из-за удаления Нико Гонсалеса, и во втором тайме это сыграло роль. На 79-й минуте на замену вышел Роберт Левандовски, а на 87-й он забил победный для "Барселоны" гол - 1:2.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 76 очков и оторвалась от мадридского "Реала" (69) до семи пунктов. Накануне сливочные неожиданно проиграли в гостевой встрече "Мальорке" (1:2).

"Атлетико" же остался на четвёртой позиции, имея в активе 57 очков. Отметим, что 8 и 14 апреля они вновь сыграют с "Барселоной", но уже в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

