Испания
Вчера 09:23
 

Драмой завершился матч "Атлетико" - "Барселона" в Ла Лиге

Драмой завершился матч "Атлетико" - "Барселона" в Ла Лиге

"Барселона" вырвала победу у мадридского "Атлетико" на последних минутах матча 30-го тура Ла Лиги. Столичные весь второй тайм играли в меньшинстве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барселона" вырвала победу у мадридского "Атлетико" на последних минутах матча 30-го тура Ла Лиги. Столичные весь второй тайм играли в меньшинстве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
"Ахмат" проиграл лучшей команде РПЛ, а гол Самородова отменили
Вчера 09:35  
"Челси" выдал разгром с неприличным счётом
Вчера 09:43  
"Интер Майами" выдал сенсацию с необычным голом Месси
Вчера 10:15  
Криштиану Роналду узнал хорошие новости: проклятие снято?
Вчера 11:35  

Именно игроки "Атлетико" открыли счёт на 39-й минуте, когда отличился Джулиано Симеоне. Однако они нарвались на быстрый ответ от Маркуса Рашфорда на 42-й минуте. На седьмой добавленной к первому тайме минуте "Атлетико" осталось в меньшинстве из-за удаления Нико Гонсалеса, и во втором тайме это сыграло роль. На 79-й минуте на замену вышел Роберт Левандовски, а на 87-й он забил победный для "Барселоны" гол - 1:2.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 76 очков и оторвалась от мадридского "Реала" (69) до семи пунктов. Накануне сливочные неожиданно проиграли в гостевой встрече "Мальорке" (1:2).

"Атлетико" же остался на четвёртой позиции, имея в активе 57 очков. Отметим, что 8 и 14 апреля они вновь сыграют с "Барселоной", но уже в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 396 человек

