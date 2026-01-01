Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия  Англия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
31 октября 1997
Команды
Манчестер Юнайтед
Вид спорта
Футбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Европы по футболу 2016

Команда
Англия

Игры
2

Мин
22

Чемпионат мира 2018

Команда
Англия

Игры
6

Мин
184

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Англия

Игры
5

Мин
88

Лига Европы 2019/20

Команда
Манчестер Юнайтед

Игры
1

Мин
90

Лига Европы 2022/23

Команда
Манчестер Юнайтед

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Мин
90

Чемпионат мира 2022

Команда
Англия

Игры
5

Гол + Пас
3+0

Мин
142

Лига чемпионов 2023/24

Команда
Манчестер Юнайтед

Игры
4

Гол + Пас
0+2

Красные карточки
1

Мин
289


Реклама


Реклама



Живи спортом!