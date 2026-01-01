Маркус Рэшфорд
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат Европы по футболу 2016
Команда
Англия
Игры
2
Мин
22
Чемпионат мира 2018
Команда
Англия
Игры
6
Мин
184
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Англия
Игры
5
Мин
88
Лига Европы 2019/20
Команда
Манчестер Юнайтед
Игры
1
Мин
90
Лига Европы 2022/23
Команда
Манчестер Юнайтед
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Мин
90
Чемпионат мира 2022
Команда
Англия
Игры
5
Гол + Пас
3+0
Мин
142
Лига чемпионов 2023/24
Команда
Манчестер Юнайтед
Игры
4
Гол + Пас
0+2
Красные карточки
1
Мин
289