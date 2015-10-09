Мировой футбол
Вчера 10:15
 

"Интер Майами" выдал сенсацию с необычным голом Месси

"Интер Майами" выдал сенсацию с необычным голом Месси Лионель Месси празднует гол. Фото: ФК "Интер Майами"©

"Интер Майами" неожиданно потерял очки в домашнем матче MLS с "Остином". В этой игре была зафиксирована результативная ничья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Интер Майами" неожиданно потерял очки в домашнем матче MLS с "Остином". В этой игре была зафиксирована результативная ничья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Криштиану Роналду узнал хорошие новости: проклятие снято?
Вчера 11:35  
"Астана" потеряла ключевого игрока перед матчем с "Кайратом": подробности
Вчера 12:06  
"Не собираюсь лезть". Самородов ответил на вопрос о судействе в России после отмены гола
Вчера 12:55  
Чесноков "Хартса" борется за первое место: прямая трансляция матча из Шотландии
Вчера 13:45  

Уже на шестой минуте гости вышли вперёд после гола Гильермо Биро, но на десятой Лионель Месси восстановил равенство на табло, причём благодаря голу головой! На 53-й минуте Джейден Нельсон вновь вывел вперёд "Остин", но на 81-й хозяев от поражения спас гол вышедшего на замену Луиса Суареса - 2:2.

Отметим, что "Интер Майами" занимает четвёртую строчку в восточной конференции MLS, набрав 11 очков в шести матчах, а вот "Остин" идёт 11-м в западной конференции, имея шесть баллов в шести встречах.

Также добавим, что 38-летний Месси забивает в трёх матчах подряд за "Интер Майами".

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
Вчера 18:00   •   закончен
Кайрат
(Алматы)
4:0
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
Кайрат

55%

Ничья

21%

Астана

24%

Проголосовало 153 человек

