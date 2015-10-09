"Интер Майами" выдал сенсацию с необычным голом Месси

"Интер Майами" неожиданно потерял очки в домашнем матче MLS с "Остином". В этой игре была зафиксирована результативная ничья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже на шестой минуте гости вышли вперёд после гола Гильермо Биро, но на десятой Лионель Месси восстановил равенство на табло, причём благодаря голу головой! На 53-й минуте Джейден Нельсон вновь вывел вперёд "Остин", но на 81-й хозяев от поражения спас гол вышедшего на замену Луиса Суареса - 2:2.

Отметим, что "Интер Майами" занимает четвёртую строчку в восточной конференции MLS, набрав 11 очков в шести матчах, а вот "Остин" идёт 11-м в западной конференции, имея шесть баллов в шести встречах.

Также добавим, что 38-летний Месси забивает в трёх матчах подряд за "Интер Майами".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!