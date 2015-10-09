Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Россия
Вчера 12:55
 

"Не собираюсь лезть". Самородов ответил на вопрос о судействе в России после отмены гола

  Комментарии

Поделиться
Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал результат встречи 23-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1). Также он высказался о своём отменённом голе из-за офсайда, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Продолжение
"С действующим чемпионом не бывает лёгких игр, поэтому игра давалась нелегко, но мы старались и исходили только от своей игры, не смотря на соперника. Я не считаю, что это была проигрышная игра, и доволен своими ребятами. В целом, цель мы не выполнили.

Отменённый гол? На самом деле туда не хочу и не собираюсь лезть, это их работа. Они в нашу работу не лезут, мы в их работу не лезем. Если подняли флажок, значит был офсайд, к сожалению. Хотелось очень сильно забить, с этим настроем я выходил на замену", - сказал футболист во флеш-интервью телеканалу "Матч! Премьер".


Напомним, что 23-летний Самородов вышел на замену на 60-й минуте матча с "Краснодаром", а на 72-й минуте открыл счёт. Однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено, а в концовке лидирующие в турнирной таблицы гости вырвали победу:

"Ахмат" проиграл лучшей команде РПЛ, а гол Самородова отменили

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3 Локомотив М 23 12 8 3 49-32 44
4 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5 ЦСКА М 23 13 3 7 36-25 42
6 Спартак М 23 12 5 6 37-31 41
7 Динамо М 23 8 7 8 40-33 31
8 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
9 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
12 Акрон Тл 23 5 7 11 28-40 22
13 Крылья Советов 23 5 6 12 23-42 21
14 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16 Сочи 22 2 3 17 20-52 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 4, мужчины
Вчера 15:00   •   закончен
Улытау
Улытау
(Жезказган)
1:1
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Улытау

4%

Ничья

13%

Актобе

83%

Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!