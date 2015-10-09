"Не собираюсь лезть". Самородов ответил на вопрос о судействе в России после отмены гола

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал результат встречи 23-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1). Также он высказался о своём отменённом голе из-за офсайда, сообщают Vesti.kz.

"С действующим чемпионом не бывает лёгких игр, поэтому игра давалась нелегко, но мы старались и исходили только от своей игры, не смотря на соперника. Я не считаю, что это была проигрышная игра, и доволен своими ребятами. В целом, цель мы не выполнили. Отменённый гол? На самом деле туда не хочу и не собираюсь лезть, это их работа. Они в нашу работу не лезут, мы в их работу не лезем. Если подняли флажок, значит был офсайд, к сожалению. Хотелось очень сильно забить, с этим настроем я выходил на замену", - сказал футболист во флеш-интервью телеканалу "Матч! Премьер".

Напомним, что 23-летний Самородов вышел на замену на 60-й минуте матча с "Краснодаром", а на 72-й минуте открыл счёт. Однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено, а в концовке лидирующие в турнирной таблицы гости вырвали победу:

