"Ахмат" проиграл лучшей команде РПЛ, а гол Самородова отменили

Грозненский "Ахмат" прервал свою беспроигрышную серию в домашнем матче 23-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". В этой встрече всё решил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 86-й минуте победу лидерам чемпионата из "Краснодара" принёс гол Джона Кордобы. А в компенсированное время команды заработали по одному удалению - сначала за вторую жёлтую карточку удалился игрок "Ахмата" Исмаэль Силва, а затем прямую красную у "Краснодара" схлопотал Александр Черников.

Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов вышел на замену на 60-й минуте встречи, а спустя некоторое время забил гол. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда, и это не позволило Максиму продлить свою серию с результативными действиями в РПЛ.

На 96-й минуте именно после фола на Самородове рефери дал прямую красную карточку футболисту гостей Черникову. Что касается другого казахстанца - Галымжана Кенжебека, то он весь матч просидел на скамейке запасных.

Таким образом "Краснодар" вновь оказался на первом месте в чемпионате с 52 очками, а вот "Ахмат" с 30 баллами опустился на девятую позицию.

