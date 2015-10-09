"Ахмат" проиграл лучшей команде РПЛ, а гол Самородова отменили

"Ахмат" проиграл лучшей команде РПЛ, а гол Самородова отменили Футболисты "Ахмата". Фото: ФК "Ахмат"©

Грозненский "Ахмат" прервал свою беспроигрышную серию в домашнем матче 23-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". В этой встрече всё решил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 86-й минуте победу лидерам чемпионата из "Краснодара" принёс гол Джона Кордобы. А в компенсированное время команды заработали по одному удалению - сначала за вторую жёлтую карточку удалился игрок "Ахмата" Исмаэль Силва, а затем прямую красную у "Краснодара" схлопотал Александр Черников.

Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов вышел на замену на 60-й минуте встречи, а спустя некоторое время забил гол. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда, и это не позволило Максиму продлить свою серию с результативными действиями в РПЛ.

На 96-й минуте именно после фола на Самородове рефери дал прямую красную карточку футболисту гостей Черникову. Что касается другого казахстанца - Галымжана Кенжебека, то он весь матч просидел на скамейке запасных.

Таким образом "Краснодар" вновь оказался на первом месте в чемпионате с 52 очками, а вот "Ахмат" с 30 баллами опустился на девятую позицию.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3 Локомотив М 23 12 8 3 49-32 44
4 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5 ЦСКА М 23 13 3 7 36-25 42
6 Спартак М 23 12 5 6 37-31 41
7 Динамо М 23 8 7 8 40-33 31
8 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
9 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
12 Акрон Тл 23 5 7 11 28-40 22
13 Крылья Советов 23 5 6 12 23-42 21
14 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16 Сочи 22 2 3 17 20-52 9

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 21:30   •   закончен
Спартак М
2:1
Локомотив М
