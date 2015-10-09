"Астана" потеряла ключевого игрока перед матчем с "Кайратом": подробности

"Астана" понесла серьёзную потерю перед центральным матчем четвёртого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Кайрата". Ключевой защитник Бранимир Калаица пропустит встречу в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как нам стало известно, сегодня, 5 апреля, 27-летний хорват был госпитализирован в одну из больниц Алматы с серьёзной травмой.

На данный момент состояние игрока стабильное, его здоровью ничего не угрожает, и он уже вернулся в расположении команды в гостиницу. Однако известно, что он точно пропустит сегодняшнюю игру.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Астана" пройдёт сегодня и начнётся в 18:00.

Фото: ФК "Астана"©️

