Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Астана" и ещё трёх игр КПЛ "Кайрат" - "Астана" в КПЛ-2025. Фото: ФК "Кайрат"©

Сегодня, 5 апреля, пройдёт второй игровой день в рамках четвёртого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании матчей и прямой трансляции.

В воскресенье пройдут ещё четыре встречи в рамках КПЛ. В 15:00 в Жезказгане игровой день откроют "Улытау" и "Актобе". Матч будет показан на YouTube-канале KFF League, а также на стриминговом сервисе "Кинопоиск".

В 16:00 в Кызылорде актауский "Каспий" встретится с "Жетысу". Эту игру также покажут на YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

В 18:00 в Алматы прозвучит стартовый свисток в центральном матче тура, где встретятся "Кайрат" и "Астана". Встречу покажет телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Последняя игра пройдёт в 19:00 в Астане, где "Женис" примет "Окжетпес". Акмолинское дерби можно посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

Отметим, что вчера в четырёх матчах команды премьер-лиги забили всего четыре мяча в сумме. Надеемся, что сегодня будет намного зрелищнее и веселее.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
Вчера 18:00   •   закончен
Кайрат
4:0
Астана
Кто победит в основное время?
Кайрат

55%

Ничья

21%

Астана

24%

Проголосовало 153 человек

