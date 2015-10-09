Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Астана" и ещё трёх игр КПЛ

Сегодня, 5 апреля, пройдёт второй игровой день в рамках четвёртого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании матчей и прямой трансляции.

В воскресенье пройдут ещё четыре встречи в рамках КПЛ. В 15:00 в Жезказгане игровой день откроют "Улытау" и "Актобе". Матч будет показан на YouTube-канале KFF League, а также на стриминговом сервисе "Кинопоиск".

В 16:00 в Кызылорде актауский "Каспий" встретится с "Жетысу". Эту игру также покажут на YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

В 18:00 в Алматы прозвучит стартовый свисток в центральном матче тура, где встретятся "Кайрат" и "Астана". Встречу покажет телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Последняя игра пройдёт в 19:00 в Астане, где "Женис" примет "Окжетпес". Акмолинское дерби можно посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

Отметим, что вчера в четырёх матчах команды премьер-лиги забили всего четыре мяча в сумме. Надеемся, что сегодня будет намного зрелищнее и веселее.

