"Челси" выдал разгром с неприличным счётом

Лондонский "Челси" добился сокрушительной победы над клубом третьего дивизиона "Порт Вейл" в четвертьфинальном матче Кубка Англии. В этой игре было забито семь безответных мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме синие забили три гола - отличились Йоррел Хато (2') и Жоан Педро (25'), а ещё автогол оформил игрок гостей Джордан Габриэл (43'). Во втором тайме за лондонцев забили Тосин Адарабиойо (57'), Андрей Сантуш (69'), Эстеван (82') и Алехандро Гарначо с пенальти (90+2').

Таким образом "Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии, и это последний трофей, на который претендуют лондонцы в этом сезоне.

Также в полуфинал уже пробились "Манчестер Сити" и клуб из второго дивизиона "Саутгемптон".

Громкой сенсацией обернулся матч "Арсенала" в Кубке Англии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!