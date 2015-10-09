Англия
Вчера 09:43
 

"Челси" выдал разгром с неприличным счётом

"Челси" выдал разгром с неприличным счётом

Лондонский "Челси" добился сокрушительной победы над клубом третьего дивизиона "Порт Вейл" в четвертьфинальном матче Кубка Англии. В этой игре было забито семь безответных мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Челси" добился сокрушительной победы над клубом третьего дивизиона "Порт Вейл" в четвертьфинальном матче Кубка Англии. В этой игре было забито семь безответных мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме синие забили три гола - отличились Йоррел Хато (2') и Жоан Педро (25'), а ещё автогол оформил игрок гостей Джордан Габриэл (43'). Во втором тайме за лондонцев забили Тосин Адарабиойо (57'), Андрей Сантуш (69'), Эстеван (82') и Алехандро Гарначо с пенальти (90+2').

Таким образом "Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии, и это последний трофей, на который претендуют лондонцы в этом сезоне.

Также в полуфинал уже пробились "Манчестер Сити" и клуб из второго дивизиона "Саутгемптон".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Интер
Интер
(Милан)
5:2
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Интер

64%

Ничья

15%

Рома

21%

Проголосовало 75 человек

Реклама

