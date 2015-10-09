Криштиану Роналду узнал хорошие новости: проклятие снято?

В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" в родных стенах не справился с "Аль-Таавуном". Эта встреча завершилась ничейным исходом, передают Vesti.kz.

В первом тайме хозяева забили свой гол на 43-й минуте усилиями Моамеда Мейте. Однако второй тайм куда лучше начали гости, чей футболист Андрей Жиротто оформил дубль (55', 67'). Но на 77-й минуте "Аль-Хиляль" всё же сравнял счёт - забил Маркос Леонардо.

"Аль-Хиляль" остаётся на втором месте с 65 очками, однако команда не смогла сохранить разрыв в три очка от лидеров из "Аль-Насра" (70). Теперь клуб Криштиану Роналду упрочил свой отрыв и всё ближе к завоеванию золота. Впереди ещё семь туров.

В последней игре "Аль-Наср" добился уверенной победы, а 41-летний Роналду оформил дубль. Таким образом легендарный португалец всё ближе к тому, чтобы снять проклятие и выиграть первый трофей с клубом за три с половиной года.

