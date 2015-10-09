Мировой футбол
4 апреля 07:50
 

Роналду оформил дубль и ведет "Аль-Наср" к чемпионству

В матче 27-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026  "Аль-Наср" на своём поле обыграл "Аль-Наджму" со счётом 5:2, передают Vesti.kz

Первыми отличились гости — на 44-й минуте гол забил Ракан Аль-Тулайхи. Однако ещё до перерыва "Аль-Наср" сумел переломить ход встречи: Абдулла Аль-Хамдан и Садио Мане поразили ворота соперника в компенсированное время первого тайма.

После перерыва Фелиппе Кардосо восстановил равновесие, но затем инициативу окончательно перехватили хозяева. Криштиану Роналду реализовал пенальти на 56-й минуте, а на 73-й оформил дубль. Уже в добавленное время Мане установил окончательный счёт.


Для Роналду этот матч стал первым после травмы бедра — португалец довёл свой бомбардирский счёт до 967 голов за карьеру.

После 27 туров "Аль-Наср" с 70 очками лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, тогда как "Аль-Наджма" замыкает таблицу, имея всего восемь очков.

