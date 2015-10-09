Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Вчера 13:45
 

Чесноков "Хартса" борется за первое место: прямая трансляция матча из Шотландии

  Комментарии

Поделиться
Ислам Чесноков. Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Сегодня, 5 апреля, состоится матч "Хартса" в рамках 32-го тура чемпионата Шотландии. В гостях команда Ислама Чеснокова сыграет с "Ливингстоном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Продолжение
Встреча начнётся в 18:00 по казахстанскому времени на поле "Ливингстона". Прямая трансляция будет доступна по ссылке ближе к началу встречи.


В турнирной таблице "Хартс" занимает второе место с 66 очками, уступая "Рейнджерс" (66) по разнице мячей. Однако конкуренты уже сыграли в 32-м туре, поэтому "Хартс" может обойти их, если наберёт очки сегодня.

А вот "Ливингстон" замыкает турнирную таблицу, набрав всего 15 баллов после 31 матча.

Отметим, что 26-летний Чесноков принял участие в семи матчах за "Хартс" во всех турнирах, в которых забил один гол. В начале недели он был признан лучшим игроком мини-турнира FIFA Series, который выиграл со сборной Казахстана.

Чемпионат Шотландии 2025/26   •   Шотландия, Ливингстон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 18:00   •   закончен
Ливингстон
2:2
Хартс
Кто победит в основное время?
Ливингстон

3%

Ничья

3%

Хартс

94%

Проголосовало 33 человек

Живи спортом!