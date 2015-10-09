Чесноков "Хартса" борется за первое место: прямая трансляция матча из Шотландии

Сегодня, 5 апреля, состоится матч "Хартса" в рамках 32-го тура чемпионата Шотландии. В гостях команда Ислама Чеснокова сыграет с "Ливингстоном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнётся в 18:00 по казахстанскому времени на поле "Ливингстона".

В турнирной таблице "Хартс" занимает второе место с 66 очками, уступая(66) по разнице мячей. Однако конкуренты уже сыграли в 32-м туре, поэтому "Хартс" может обойти их, если наберёт очки сегодня.

А вот "Ливингстон" замыкает турнирную таблицу, набрав всего 15 баллов после 31 матча.

Отметим, что 26-летний Чесноков принял участие в семи матчах за "Хартс" во всех турнирах, в которых забил один гол. В начале недели он был признан лучшим игроком мини-турнира FIFA Series, который выиграл со сборной Казахстана.

