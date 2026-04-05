Хабиб предал "Реал"? Он "перешёл" к принципиальным соперникам

Бывший чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов посетил матч испанской Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной" (1:2). Спортсмена в футбольном мира знают как преданного болельщика мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Тем не менее после игры Хабиб опубликовал в своих соцсетях подарок от "Атлетико" - именную футболку клуба с седьмым номером на спине.

Напомним, что "Атлетико" потерпел поражение от "Барселоны", оставшись в меньшинстве перед перерывом. Это позволило каталонцам упрочить лидерство в турнирной таблице:

Фото: IG/khabib_nurmagomedov

