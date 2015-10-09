КПЛ
Вчера 14:32
 

Экс-форвард сборной Казахстана перейдёт в другой клуб

Абылайхан Жумабек. Фото: ФК "Атырау"©

Бывший нападающий сборной Казахстана Абылайхан Жумабек близок к переходу в "Иртыш". Павлодарцам срочно нужно усиление после травмы одного из лидеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бывший нападающий сборной Казахстана Абылайхан Жумабек близок к переходу в "Иртыш". Павлодарцам срочно нужно усиление после травмы одного из лидеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по информации инсайдера Эльдара Аманбаева, Жумабек скоро подпишет контракт с "Иртышом". Во многом это связано с потерей павлодарцами одного из лидеров Максима Федина, который выбыл на длительный срок. Недавно сам Жумабек покинул "Атырау".

Отметим, что на счету 24-летнего Жумабека две игры за сборную Казахстана (обе - в 2022 году). Всего в 111 матчах в КПЛ он забил 13 мячей.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 150 тысяч евро (81,2 миллиона тенге).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
Вчера 18:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
4:0
Астана
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
Кайрат

55%

Ничья

21%

Астана

24%

Проголосовало 153 человек

