Экс-форвард сборной Казахстана перейдёт в другой клуб

Бывший нападающий сборной Казахстана Абылайхан Жумабек близок к переходу в "Иртыш". Павлодарцам срочно нужно усиление после травмы одного из лидеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по информации инсайдера Эльдара Аманбаева, Жумабек скоро подпишет контракт с "Иртышом". Во многом это связано с потерей павлодарцами одного из лидеров Максима Федина, который выбыл на длительный срок. Недавно сам Жумабек покинул "Атырау".

Отметим, что на счету 24-летнего Жумабека две игры за сборную Казахстана (обе - в 2022 году). Всего в 111 матчах в КПЛ он забил 13 мячей.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 150 тысяч евро (81,2 миллиона тенге).

