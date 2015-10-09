"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ

В центральном матче 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) алматинский "Кайрат" на своём поле разгромил "Астану" со счётом 4:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ударный первый тайм

Встреча прошла на "Центральном" стадионе в Алматы и фактически была решена ещё до перерыва. Хозяева с первых минут навязали высокий темп и быстро начали конвертировать преимущество в голы.

Счёт был открыт уже на 10-й минуте: после острого прострела Эдмилсона точным ударом отличился Жоржиньо. Спустя 12 минут "Кайрат" удвоил преимущество — Ойви Юккола вывел Дастана Сатпаева на пустые ворота, и тот спокойно реализовал момент.

К середине тайма алматинцы довели счёт до крупного. На 33-й минуте Сатпаев выступил уже в роли ассистента, отправив Жоржиньо на рандеву с вратарём — португалец оформил дубль. Точку в первом тайме поставил капитан команды Александр Мартынович, отличившийся в компенсированное время — 4:0.

Контроль после перерыва

Во втором тайме "Кайрат" уверенно контролировал ход игры, не позволив "Астане" вернуться в матч. Гости не сумели создать серьёзных моментов, а хозяева спокойно довели встречу до крупной победы.

Положение в таблице

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

