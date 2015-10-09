Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 19:54
 

"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ

  Комментарии (1)

Поделиться
"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ 4 тур КПЛ-2026: "Кайрат" - "Астана". ©ФК "Кайрат"

В центральном матче 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) алматинский "Кайрат" на своём поле разгромил "Астану" со счётом 4:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
1

В центральном матче 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) алматинский "Кайрат" на своём поле разгромил "Астану" со счётом 4:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Ударный первый тайм

Встреча прошла на "Центральном" стадионе в Алматы и фактически была решена ещё до перерыва. Хозяева с первых минут навязали высокий темп и быстро начали конвертировать преимущество в голы.

Счёт был открыт уже на 10-й минуте: после острого прострела Эдмилсона точным ударом отличился Жоржиньо. Спустя 12 минут "Кайрат" удвоил преимущество — Ойви Юккола вывел Дастана Сатпаева на пустые ворота, и тот спокойно реализовал момент.

К середине тайма алматинцы довели счёт до крупного. На 33-й минуте Сатпаев выступил уже в роли ассистента, отправив Жоржиньо на рандеву с вратарём — португалец оформил дубль. Точку в первом тайме поставил капитан команды Александр Мартынович, отличившийся в компенсированное время — 4:0.

Контроль после перерыва

Во втором тайме "Кайрат" уверенно контролировал ход игры, не позволив "Астане" вернуться в матч. Гости не сумели создать серьёзных моментов, а хозяева спокойно довели встречу до крупной победы.

Положение в таблице

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Дженоа
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!