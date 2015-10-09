Тренер "Астаны" сделал заявление после разгрома от "Кайрата"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о разгромном поражении алматинскому "Кайрату" в 4-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), передают Vesti.kz.

Матч прошёл 5 апреля на "Центральном" стадионе в Алматы и завершился победой "жёлто-чёрных" со счётом 4:0.

"Центральная ось сыграла очень плохо. Обстоятельства так сложились, что для ротации немного было вариантов. В основном вся нагрузка легла на тех, кто играл в национальных сборных. Мы знали, что "Кайрат" хорошо действует в контрактах, но ненужные потери привели к взятию наших ворот. Это следствие наших же ошибок. Во втором тайме пришлось перестраиваться, хотели более строго играть в обороне и вернуться в игру — но не получилось", - приводит слова Бабаяна Meta-ratings.kz.

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!