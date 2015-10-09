КПЛ
Вчера 21:55
 

Тренер "Астаны" сделал заявление после разгрома от "Кайрата"

Тренер "Астаны" сделал заявление после разгрома от "Кайрата" Григорий Бабаян. ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о разгромном поражении алматинскому "Кайрату" в 4-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026), передают Vesti.kz.

Матч прошёл 5 апреля на "Центральном" стадионе в Алматы и завершился победой "жёлто-чёрных" со счётом 4:0.

"Центральная ось сыграла очень плохо. Обстоятельства так сложились, что для ротации немного было вариантов. В основном вся нагрузка легла на тех, кто играл в национальных сборных. Мы знали, что "Кайрат" хорошо действует в контрактах, но ненужные потери привели к взятию наших ворот. Это следствие наших же ошибок. Во втором тайме пришлось перестраиваться, хотели более строго играть в обороне и вернуться в игру — но не получилось", - приводит слова Бабаяна Meta-ratings.kz.

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

Победный гол на 89-й минуте решил исход матча Казахстана в отборе на Евро-2027


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

