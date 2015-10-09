Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 20:56
 

Камбэком на 94-й минуте завершился матч столичного клуба в КПЛ

  Комментарии (2)

Поделиться
Камбэком на 94-й минуте завершился матч столичного клуба в КПЛ

Столичный "Женис" сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпес" в рамках 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) - 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
2

Столичный "Женис" сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпес" в рамках 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) - 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дебютный гол встречи на 30-й минуте забил грузинский защитник Зураб Тевзадзе. Ассистентом выступил бразилец Гьян Мартинш.

На 94-й минуте "Окжетпес" усилиями Лео Ассунпкао сумел отыграться и спастись от поражения.

После этого матча клуб из Астаны набирает три очка и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Кокшетауцы, в свою очередь, с 8 баллами в активе идут на четвёртом месте.

Ранее сегодня в рамках 4-го тура жезказганский "Улытау" сыграл вничью с "Актобе"; актауский "Каспий" уступил талдыкорганскому "Жетысу"; а алматинский "Кайрат" разгромил "Астану".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 394 человек

Реклама

Живи спортом!