Камбэком на 94-й минуте завершился матч столичного клуба в КПЛ

Столичный "Женис" сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпес" в рамках 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) - 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дебютный гол встречи на 30-й минуте забил грузинский защитник Зураб Тевзадзе. Ассистентом выступил бразилец Гьян Мартинш.

На 94-й минуте "Окжетпес" усилиями Лео Ассунпкао сумел отыграться и спастись от поражения.

После этого матча клуб из Астаны набирает три очка и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Кокшетауцы, в свою очередь, с 8 баллами в активе идут на четвёртом месте.

Ранее сегодня в рамках 4-го тура жезказганский "Улытау" сыграл вничью с "Актобе"; актауский "Каспий" уступил талдыкорганскому "Жетысу"; а алматинский "Кайрат" разгромил "Астану".

