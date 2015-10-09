Автогол решил судьбу матча КПЛ-2026

В Актау завершился матч 4-го тура казахстанской премьер-лиге (КПЛ-2026), в котором местный "Каспий" уступил талдыкорганскому "Жетысу" - 0:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол встречи состоялся в конце первого тайма. На 44-й минуте мяч в свои ворота срезал португальский защитник "Каспия" Андре Амарал.

Благодаря этой победе "Жетысу" набрал 5 очков и располагается на девятом промежуточном месте в турнирной таблице.

Актауцы, в свою очередь, по-прежнему имеют лишь один балл в активе и идут на предпоследней, 15-й строчке КПЛ.

Ранее в рамках 4-го тура "Улытау" на своём поле сыграл вничью с "Актобе".

