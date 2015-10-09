Автогол решил судьбу матча КПЛ-2026

Автогол решил судьбу матча КПЛ-2026 4 тур КПЛ-2026: "Каспий" - "Жетысу". ©ФК "Каспий"

В Актау завершился матч 4-го тура казахстанской премьер-лиге (КПЛ-2026), в котором местный "Каспий" уступил талдыкорганскому "Жетысу" - 0:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Актау завершился матч 4-го тура казахстанской премьер-лиге (КПЛ-2026), в котором местный "Каспий" уступил талдыкорганскому "Жетысу" - 0:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол встречи состоялся в конце первого тайма. На 44-й минуте мяч в свои ворота срезал португальский защитник "Каспия" Андре Амарал.

Благодаря этой победе "Жетысу" набрал 5 очков и располагается на девятом промежуточном месте в турнирной таблице.

Актауцы, в свою очередь, по-прежнему имеют лишь один балл в активе и идут на предпоследней, 15-й строчке КПЛ.

Ранее в рамках 4-го тура "Улытау" на своём поле сыграл вничью с "Актобе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

