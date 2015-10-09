"Актобе" сотворил камбэк и спас матч в КПЛ

Матч 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между жезказганским "Улытау" и "Актобе" завершился вничью — 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Безголевой первый тайм
Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Обе команды старались активно действовать в атаке, однако выйти вперёд по итогам первых 45 минут никому не удалось.
Обмен голами после перерыва
Во втором тайме игра заметно оживилась. На 71-й минуте полузащитник Бека Вачиберадзе вывел хозяев вперёд, реализовав один из своих моментов.
Однако удержать преимущество "Улытау" не удалось. Уже на 81-й минуте нападающий Даниэль Соса восстановил равновесие, установив окончательный счёт встречи — 1:1.
Турнирное положение
После этого матча "Улытау" набрал пять очков и занимает промежуточное восьмое место в таблице. "Актобе", в свою очередь, имеет четыре балла в активе и располагается на 11-й строчке.
Отметим, что для "красно-белых" это был первый матч под руководством словацкого тренера Штефана Тарковича.
