Вчера 16:56
 

"Актобе" сотворил камбэк и спас матч в КПЛ

"Актобе" сотворил камбэк и спас матч в КПЛ 4 тур КПЛ-2026: "Актобе" - "Улытау". ©ФК "Актобе"

Матч 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между жезказганским "Улытау" и "Актобе" завершился вничью — 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 4-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между жезказганским "Улытау" и "Актобе" завершился вничью — 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Автогол решил судьбу матча КПЛ-2026
Вчера 17:57  
"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ
Вчера 19:54  
Громкой сенсацией и удалением завершился матч Чеснокова в "Хартсе"
Вчера 20:08  
Камбэком на 94-й минуте завершился матч столичного клуба в КПЛ
Вчера 20:56  

Безголевой первый тайм

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Обе команды старались активно действовать в атаке, однако выйти вперёд по итогам первых 45 минут никому не удалось.

Обмен голами после перерыва

Во втором тайме игра заметно оживилась. На 71-й минуте полузащитник Бека Вачиберадзе вывел хозяев вперёд, реализовав один из своих моментов.

Однако удержать преимущество "Улытау" не удалось. Уже на 81-й минуте нападающий Даниэль Соса восстановил равновесие, установив окончательный счёт встречи — 1:1.

Турнирное положение

После этого матча "Улытау" набрал пять очков и занимает промежуточное восьмое место в таблице. "Актобе", в свою очередь, имеет четыре балла в активе и располагается на 11-й строчке.

Отметим, что для "красно-белых" это был первый матч под руководством словацкого тренера Штефана Тарковича.

Победный гол на 89-й минуте решил исход матча Казахстана в отборе на Евро-2027

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

