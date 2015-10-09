Англия
Вчера 21:38
 

"Арсенал" принял решение по главному тренеру после вылета из Кубка Англии

"Арсенал" принял решение по главному тренеру после вылета из Кубка Англии

Лондонский "Арсенал" усилил давление на главного тренера Микеля Артету после болезненного вылета из Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Разочарование внутри клуба

По информации The Touchline, в руководстве "канониров" крайне недовольны поражением от "Саутгемптона" (1:2). В клубе считают неприемлемым вылет от команды из Чемпионшипа, особенно на фоне амбиций бороться за трофеи.

Доверие сохраняется, но есть условие

Несмотря на растущее напряжение, в "Арсенале" по-прежнему видят в Артете подходящего тренера для долгосрочного проекта. Однако теперь перед специалистом поставлена чёткая задача — завоевать трофей уже в текущем сезоне.

Будущее под вопросом

Сообщается, что если лондонцы не смогут выиграть ни английскую премьер-лигу (АПЛ), ни Лигу чемпионов УЕФА, нынешний сезон может стать для Артеты последним у руля команды.

Сезон под давлением

Ранее "Арсенал" уже уступил "Манчестер Сити" (0:2) в финале Кубка английской лиги, что усилило критику в адрес команды.

Артета возглавляет клуб с декабря 2019 года. За это время он привёл "канониров" к победе в Кубке Англии (сезон-2019/20), а также выиграл два Суперкубка Англии (2020 и 2023).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

