Тренер топ-клуба АПЛ решил уйти по окончании сезона

Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот покинет команду по завершении текущего сезона — решение нидерландский специалист принял самостоятельно, передают Vesti.kz.

Решение уже принято

По информации Indykaila News, руководство клуба и наставник уже согласовали расставание летом. Ожидается, что 47-летний нидерландец доработает кампанию до конца, после чего официально покинет пост.

Контракт Слота с "Ливерпулем" рассчитан до сезона-2026/27, однако специалист решил уйти досрочно.

На данный момент "красные" занимают пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ).

Возможный преемник

Основным кандидатом на замену Слоту считается Хаби Алонсо, который в январе покинул пост главного тренера мадридского "Реала".

Яркий дебют в Англии

Слот возглавил "Ливерпуль" 1 июня 2024 года, сменив немца Юргена Клоппа перед стартом сезона-2024/25.

привёл команду к чемпионству в АПЛ, став первым тренером из Нидерландов, выигравшим турнир

вывел "Ливерпуль" в финал Кубка английской лиги

дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда уступила будущему победителю — ПСЖ

Уже в дебютной кампании нидерландец добился впечатляющих результатов:

Кроме того, команда установила клубный рекорд по числу побед на старте сезона, а процент побед Слота оказался одним из лучших в истории клуба, уступив лишь показателям периода работы Клоппа.

Успехи до "Ливерпуля"

До переезда в Англию Слот успешно работал на родине с роттердамским "Фейеноордом", с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2022/23) и национальный Кубок (2023/24).

Клопп оформил трансфер 23-летнего игрока за 20 миллионов

