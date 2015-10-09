Англия
Вчера 10:12
 

Тренер топ-клуба АПЛ решил уйти по окончании сезона

Тренер топ-клуба АПЛ решил уйти по окончании сезона

Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот покинет команду по завершении текущего сезона — решение нидерландский специалист принял самостоятельно, передают Vesti.kz.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот покинет команду по завершении текущего сезона — решение нидерландский специалист принял самостоятельно, передают Vesti.kz.

Решение уже принято

По информации Indykaila News, руководство клуба и наставник уже согласовали расставание летом. Ожидается, что 47-летний нидерландец доработает кампанию до конца, после чего официально покинет пост.

Контракт Слота с "Ливерпулем" рассчитан до сезона-2026/27, однако специалист решил уйти досрочно.

На данный момент "красные" занимают пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ).

Возможный преемник

Основным кандидатом на замену Слоту считается Хаби Алонсо, который в январе покинул пост главного тренера мадридского "Реала".

Яркий дебют в Англии

Слот возглавил "Ливерпуль" 1 июня 2024 года, сменив немца Юргена Клоппа перед стартом сезона-2024/25.


Уже в дебютной кампании нидерландец добился впечатляющих результатов:

  • привёл команду к чемпионству в АПЛ, став первым тренером из Нидерландов, выигравшим турнир
  • вывел "Ливерпуль" в финал Кубка английской лиги
  • дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда уступила будущему победителю — ПСЖ

Кроме того, команда установила клубный рекорд по числу побед на старте сезона, а процент побед Слота оказался одним из лучших в истории клуба, уступив лишь показателям периода работы Клоппа.

Успехи до "Ливерпуля"

До переезда в Англию Слот успешно работал на родине с роттердамским "Фейеноордом", с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2022/23) и национальный Кубок (2023/24).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 21:00   •   закончен
Ювентус
Ювентус
(Турин)
2:0
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
Кто победит в основное время?
Ювентус

92%

Ничья

3%

Дженоа

6%

Проголосовало 36 человек

