Тренер топ-клуба АПЛ решил уйти по окончании сезона

Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот покинет команду по завершении текущего сезона — решение нидерландский специалист принял самостоятельно, передают Vesti.kz.
Решение уже принято
По информации Indykaila News, руководство клуба и наставник уже согласовали расставание летом. Ожидается, что 47-летний нидерландец доработает кампанию до конца, после чего официально покинет пост.
Контракт Слота с "Ливерпулем" рассчитан до сезона-2026/27, однако специалист решил уйти досрочно.
На данный момент "красные" занимают пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ).
Возможный преемник
Основным кандидатом на замену Слоту считается Хаби Алонсо, который в январе покинул пост главного тренера мадридского "Реала".
Яркий дебют в Англии
Слот возглавил "Ливерпуль" 1 июня 2024 года, сменив немца Юргена Клоппа перед стартом сезона-2024/25.
Уже в дебютной кампании нидерландец добился впечатляющих результатов:
- привёл команду к чемпионству в АПЛ, став первым тренером из Нидерландов, выигравшим турнир
- вывел "Ливерпуль" в финал Кубка английской лиги
- дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда уступила будущему победителю — ПСЖ
Кроме того, команда установила клубный рекорд по числу побед на старте сезона, а процент побед Слота оказался одним из лучших в истории клуба, уступив лишь показателям периода работы Клоппа.
Успехи до "Ливерпуля"
До переезда в Англию Слот успешно работал на родине с роттердамским "Фейеноордом", с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2022/23) и национальный Кубок (2023/24).
