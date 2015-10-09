Звезду "Реала" за 150 миллионов предложили топ-клубам АПЛ

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор оказался в центре трансферных обсуждений — игрок был предложен ряду грандов английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

МЮ, "Сити", "Челси" и "Арсенал" интересуются Винисиусом

По информации TEAMtalk, представители нескольких топ-клубов АПЛ уже были проинформированы о возможной доступности 25-летнего бразильца.

Среди клубов, с которыми состоялся контакт "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".

Ситуация с контрактом

Несмотря на активный интерес со стороны английских клубов, сам Винисиус продолжает переговоры с "Реалом" о продлении контракта. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, и стороны всё ещё могут договориться о его продлении.

Карьера в Мадриде

Бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. За это время он стал одним из ключевых игроков команды и одним из лидеров атаки.

Статистика и стоимость

В текущем сезоне Винисиус провёл 44 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 13 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вингера оценивается в 150 миллионов евро.

