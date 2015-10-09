Флик сделал неожиданный выбор перед матчем Лиги чемпионов

После тяжёлой победы над "Атлетико" в чемпионате "Барселона" снова готовится к матчу против мадридского клуба – на этот раз в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

В "Барселоне" решили, кто сыграет в защите

Перед этой игрой Ханси Флик уже принял несколько важных кадровых решений, которые напрямую повлияют на игру команды.

Одно из главных решений касается обороны. Рональд Араухо не выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Уругвайский защитник получил повреждение в последней игре, и тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем. Однако дело не только в физическом состоянии.

По информации El Nacional, Флик считает, что для такого матча больше подходит другой защитник – Жюль Кунде, который лучше помогает команде при выходе из обороны в атаку.

Таким образом, Кунде, скорее всего, выйдет в стартовом составе, несмотря на то что он ещё не набрал идеальную форму после травмы. Тренерский штаб считает, что его игра с мячом и взаимодействие с партнёрами по флангу важнее в таком матче.

Флик сделал ставку на связку Ямаль - Кунде

Это решение напрямую влияет и на Ламина Ямаля. Молодой вингер лучше всего взаимодействует именно с Кунде на правом фланге – между ними уже появилась хорошая игровая связка, которая помогает "Барселоне" создавать моменты и давление на оборону соперника. Когда рядом с Ямалем действует Кунде, команда чаще опасно атакует через правый фланг.

Поэтому на матч Лиги чемпионов Флик делает ставку именно на эту связку. Тренер уже дал понять игрокам, что в таком важном матче он будет выбирать не по статусу, а по тому, какие связки лучше работают на поле.

Отметим, что первый матч 1/4 финала ЛЧ пройдёт в ночь с 8 на 9 апреля на поле "Барселоны", а ответная встреча состоится с 14 на 15 апреля в Мадриде.

