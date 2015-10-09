Англия
Вчера 14:18
 

"Барселона" начала переговоры с 19-летним талантом "Челси"

"Барселона" начала переговоры с 19-летним талантом "Челси" Джош Ачимпонг.

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с окружением английского защитника лондонского "Челси" Джоша Ачимпонга, рассматривая возможность его трансфера, передают Vesti.kz.

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с окружением английского защитника лондонского "Челси" Джоша Ачимпонга, рассматривая возможность его трансфера, передают Vesti.kz.

Интерес со стороны топ-клуба

По информации инсайдера Экрема Конура, каталонцы уже начали предварительные переговоры с 19-летним футболистом, который недоволен ограниченным количеством игрового времени в стане "синих".

Ачимпонг рассматривает вариант смены команды, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до 2029 года.

Серьёзная конкуренция

При этом "Барселоне" предстоит выдержать конкуренцию за перспективного защитника. Как сообщает источник, интерес к игроку также проявляют "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария", представители которых уже связались с окружением футболиста.

Статус и статистика

Ачимпонг является воспитанником "Челси" и считается одним из перспективных игроков клуба.

В текущем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

