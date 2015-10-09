Ямаль уделал Винисиуса и возглавил рейтинг

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал лидером среди всех игроков топ-5 европейских лиг по количеству успешных обводок, передают Vesti.kz.

Абсолютный лидер по дриблингу

По данным Barça Universal, с начала прошлого сезона 18-летний футболист выполнил 264 успешные обводки — лучший показатель среди игроков пяти ведущих чемпионатов Европы.

Ближайшим преследователем Ямаля является бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, на счету которого 151 успешная попытка.

Впечатляющая статистика сезона

В текущем сезоне Ямаль продолжает демонстрировать высокую результативность. Он провёл 41 матч во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 16 результативных передач.

Лидерство "Барселоны"

После 30 туров Ла Лига "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 76 очков. Отрыв от идущего вторым "Реала" составляет семь баллов.

