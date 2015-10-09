Нужно бороться вместе: Винисиус обратился к Ямалю

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поднял тему расизма в футболе и обратился к нападающему "Барселоны" Ламину Ямалю с призывом не оставаться в стороне и подключиться к борьбе с этой проблемой, сообщают Vesti.kz.

"Это сложный вопрос, и такое случается часто. Важно, чтобы Ламин Ямаль тоже продолжил эту борьбу. Мы знамениты, у нас есть деньги, мы можем сбалансировать эти вещи… но бедным чернокожим людям приходится гораздо труднее, чем нам. Я не говорю, что Испания, Германия или Португалия — расистские страны, расисты есть в каждой стране, и, если мы будем бороться вместе, надеюсь, другие игроки и люди перестанут страдать от этого", — заявил Винисиус.

Бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. За это время он стал одним из ключевых игроков и лидеров атакующей линии команды.

Напомним, ранее Винисиус не раз подвергался с проявлениями расизма.

