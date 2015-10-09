Испания
Вчера 21:06
 

Винисиус сделал заявление и выбрал клуб на следующий сезон

Винисиус сделал заявление и выбрал клуб на следующий сезон Винисиус Жуниор. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о своём будущем на фоне разговоров о продлении контракта с клубом, передают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о своём будущем на фоне разговоров о продлении контракта с клубом, передают Vesti.kz.

25-летний футболист заявил, что намерен остаться в "Реале" - как минимум до конца следующего сезона.

"Надеюсь, я смогу остаться в "Реале" надолго. У меня ещё год по контракту, но я очень спокоен.

Президент Флорентино Перес мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты", — цитирует слова Винисиуса AS.

Ситуация по контракту

Бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. За это время он стал одним из ключевых игроков и лидеров атакующей линии команды.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года, однако стороны по-прежнему могут обсудить его продление.

Статистика сезона

В текущем сезоне Винисиус провёл 44 матча во всех турнирах, отметившись 17 голами и 13 результативными передачами.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.



Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Италии 2025/26
Вчера 23:45
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 465 человек

