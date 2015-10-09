Винисиус сделал заявление и выбрал клуб на следующий сезон

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о своём будущем на фоне разговоров о продлении контракта с клубом, передают Vesti.kz.

25-летний футболист заявил, что намерен остаться в "Реале" - как минимум до конца следующего сезона.

"Надеюсь, я смогу остаться в "Реале" надолго. У меня ещё год по контракту, но я очень спокоен. Президент Флорентино Перес мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты", — цитирует слова Винисиуса AS.

Ситуация по контракту

Бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. За это время он стал одним из ключевых игроков и лидеров атакующей линии команды.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года, однако стороны по-прежнему могут обсудить его продление.

Статистика сезона

В текущем сезоне Винисиус провёл 44 матча во всех турнирах, отметившись 17 голами и 13 результативными передачами.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

