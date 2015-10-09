"Реал" предупрежден: Арбелоа впечатлен мощью "Баварии"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа оценил сильные качества "Баварии" в преддверии очного противостояния команд в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в Мадриде в ночь с 7 на 8 апреля. Начало в 01:00 по казахстанскому времени.

"Это очень хорошо подготовленная команда, чьи индивидуальность и стиль игры сразу бросаются в глаза. Они очень дисциплинированы в обороне, заставляют всех своих игроков невероятно хорошо возвращаться в защиту. Чрезвычайно самоотверженно играют. Затем, с мячом, они создают моменты на флангах с помощью очень талантливых игроков. Я думаю, это очень сбалансированная команда с множеством сильных сторон. Компани заслуживает всяческой похвалы, потому что делает огромную работу в "Баварии", — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, финал текущего розыгрыша турнира состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Решающая встреча запланирована на 30 мая 2026 года.

