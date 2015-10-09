Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 22:34
 

"Реал" предупрежден: Арбелоа впечатлен мощью "Баварии"

  Комментарии

Поделиться
"Реал" предупрежден: Арбелоа впечатлен мощью "Баварии" ©instagram.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа оценил сильные качества "Баварии" в преддверии очного противостояния команд в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа оценил сильные качества "Баварии" в преддверии очного противостояния команд в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в Мадриде в ночь с 7 на 8 апреля. Начало в 01:00 по казахстанскому времени.

"Это очень хорошо подготовленная команда, чьи индивидуальность и стиль игры сразу бросаются в глаза. Они очень дисциплинированы в обороне, заставляют всех своих игроков невероятно хорошо возвращаться в защиту. Чрезвычайно самоотверженно играют. Затем, с мячом, они создают моменты на флангах с помощью очень талантливых игроков. Я думаю, это очень сбалансированная команда с множеством сильных сторон. Компани заслуживает всяческой похвалы, потому что делает огромную работу в "Баварии", — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, финал текущего розыгрыша турнира состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Решающая встреча запланирована на 30 мая 2026 года.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 760 человек

Реклама

Живи спортом!