14-летний болбой переписал исход матча отбора на ЧМ-2026: Доннарумма остался без шансов

Неожиданный герой появился в стыковом матче за выход на ЧМ-2026 между сборными Италии и Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Решающее противостояние дошло до серии пенальти, где развернулась настоящая драма. По ходу послематчевых ударов голкипер Италии Джанлуиджи Доннарумма начал выяснять отношения с вратарем соперника Николой Василем, заподозрив его в исчезновении своей шпаргалки с анализом бьющих.

Однако позже выяснилось, что к этому оказался причастен вовсе не боснийский вратарь. Записку с подсказками незаметно забрал 14-летний болбой Афан Сизмич, представляющий молодежную команду "Челик".

После матча юный герой дал интервью местному телевидению, где его поступок вызвал бурю восторга — подростка уже называют одним из главных героев встречи и даже предлагают отправить его на чемпионат мира в качестве награды.

"Я увидел некий предмет рядом с его полотенцем и сразу понял, что это. Я забрал шпаргалку и спрятал ее. Там была вся информация по нашим игрокам. В итоге Доннарумме пришлось полагаться на инстинкты", — заявил подросток.

В поединке с Боснией и Герцеговиной Доннарумма сделал десять впечатляющих сейвов, но в серии пенальти не сумел отразить ни один из четырёх ударов соперника.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!