Мировой футбол
Вчера 16:30
 

Объявлены претенденты на "Золотой мяч"-2026: Ямаль - третий, а Месси выпал из топ-10

©x.com/ballondor

Авторитетное издание The Athletic представило обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году, передают Vesti.kz.

Кто лидирует в гонке

Первое место в списке занял нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии Харри Кейн. В тройку также вошли французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль.

Полный топ-10

  1. Харри Кейн ("Бавария");
  2. Килиан Мбаппе ("Реал");
  3. Ламин Ямаль ("Барселона");
  4. Деклан Райс ("Арсенал");
  5. Витинья ("ПСЖ");
  6. Майкл Олисе ("Бавария");
  7. Педри ("Барселона");
  8. Усман Дембеле ("ПСЖ");
  9. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  10. Винисиус Жуниор ("Реал").

Без Месси и с действующим победителем

Примечательно, что в десятку не вошёл восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами". С начала 2026 года аргентинец регулярно попадал в аналогичные рейтинги различных изданий, однако в этой версии оказался вне топ-10.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле, который пока котируется лишь восьмым.

Когда объявят победителя ЗМ-2026

Новый лауреат престижной награды будет определён в конце августа — начале сентября 2026 года, а церемония вручения традиционно состоится осенью в парижском театре Шатле во Франции.

Как выглядил топ-10 месяц назад, в марте, можно узнать по ссылке ниже.

