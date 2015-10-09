Объявлены претенденты на "Золотой мяч"-2026: Ямаль - третий, а Месси выпал из топ-10

Авторитетное издание The Athletic представило обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году, передают Vesti.kz.

Кто лидирует в гонке

Первое место в списке занял нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии Харри Кейн. В тройку также вошли французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль.

Полный топ-10

Харри Кейн ("Бавария"); Килиан Мбаппе ("Реал"); Ламин Ямаль ("Барселона"); Деклан Райс ("Арсенал"); Витинья ("ПСЖ"); Майкл Олисе ("Бавария"); Педри ("Барселона"); Усман Дембеле ("ПСЖ"); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"); Винисиус Жуниор ("Реал").

Без Месси и с действующим победителем

Примечательно, что в десятку не вошёл восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами". С начала 2026 года аргентинец регулярно попадал в аналогичные рейтинги различных изданий, однако в этой версии оказался вне топ-10.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле, который пока котируется лишь восьмым.

Когда объявят победителя ЗМ-2026

Новый лауреат престижной награды будет определён в конце августа — начале сентября 2026 года, а церемония вручения традиционно состоится осенью в парижском театре Шатле во Франции.

