Объявлены претенденты на "Золотой мяч"-2026: Ямаль - третий, а Месси выпал из топ-10

Авторитетное издание The Athletic представило обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году, передают Vesti.kz.
Кто лидирует в гонке
Первое место в списке занял нападающий мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Англии Харри Кейн. В тройку также вошли французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль.
Полный топ-10
- Харри Кейн ("Бавария");
- Килиан Мбаппе ("Реал");
- Ламин Ямаль ("Барселона");
- Деклан Райс ("Арсенал");
- Витинья ("ПСЖ");
- Майкл Олисе ("Бавария");
- Педри ("Барселона");
- Усман Дембеле ("ПСЖ");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Винисиус Жуниор ("Реал").
Без Месси и с действующим победителем
Примечательно, что в десятку не вошёл восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами". С начала 2026 года аргентинец регулярно попадал в аналогичные рейтинги различных изданий, однако в этой версии оказался вне топ-10.
Действующим обладателем "Золотого мяча" является вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле, который пока котируется лишь восьмым.
Когда объявят победителя ЗМ-2026
Новый лауреат престижной награды будет определён в конце августа — начале сентября 2026 года, а церемония вручения традиционно состоится осенью в парижском театре Шатле во Франции.
