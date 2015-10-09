Артета отреагировал на вылет "Арсенала" из Кубка Англии перед матчем ЛЧ ©

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от "Саутгемптона" (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Реакция тренера

Испанский специалист подчеркнул, что не ищет оправданий поражению и не связывает неудачи с кадровыми проблемами или борьбой за несколько трофеев:

"Нет. И я не хочу искать оправдания ни в отсутствующих игроках, ни в тех, кто находится здесь, но испытывает проблемы. Дело не в этом. Нужно посмотреть на себя в зеркало, принять ситуацию и ехать в Португалию (на матч со "Спортингом" в 1/4-й ЛЧ - прим. Vesti.kz) с ясной головой, с правильным пониманием и с готовностью к следующему вызову. Может ли вылет из двух турниров оказаться благом для борьбы за титул? Не знаю. Сейчас мы вылетели, и пока это так, эта боль остаётся. Но когда эта боль уйдёт, мы должны использовать то время, которое у нас есть, наилучшим образом, чтобы максимально задействовать все наши ресурсы и стать лучше", - цитирует слова Артеты пресс-служба "Арсенала"

Сложный отрезок для "канониров"

Накануне "Арсенал" уступил "Саутгемптону" и покинул розыгрыш Кубка Англии. Ранее команда также проиграла в финале Кубка английской лиги, где уступила "Манчестер Сити" со счётом 0:2.

Впереди — Лига чемпионов

Теперь внимание "канониров" сосредоточено на Лиге чемпионов. Первый матч 1/4 финала против "Спортинга" пройдёт 8 апреля в Лиссабоне (Португалия), а ответная встреча состоится 16 апреля в Лондоне (Англия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!