Англия
Вчера 17:40
 

Артета отреагировал на вылет "Арсенала" из Кубка Англии перед матчем ЛЧ

  Комментарии

Артета отреагировал на вылет "Арсенала" из Кубка Англии перед матчем ЛЧ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от "Саутгемптона" (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от "Саутгемптона" (1:2) в четвертьфинале Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Продолжение
Автогол решил судьбу матча КПЛ-2026
Вчера 17:57  
"Кайрат" с голом Сатпаева разгромил "Астану" в матче КПЛ
Вчера 19:54  
Громкой сенсацией и удалением завершился матч Чеснокова в "Хартсе"
Вчера 20:08  
"Арсенал" принял решение по главному тренеру после вылета из Кубка Англии
Вчера 21:38  

Реакция тренера

Испанский специалист подчеркнул, что не ищет оправданий поражению и не связывает неудачи с кадровыми проблемами или борьбой за несколько трофеев:

"Нет. И я не хочу искать оправдания ни в отсутствующих игроках, ни в тех, кто находится здесь, но испытывает проблемы. Дело не в этом. Нужно посмотреть на себя в зеркало, принять ситуацию и ехать в Португалию (на матч со "Спортингом" в 1/4-й ЛЧ - прим. Vesti.kz) с ясной головой, с правильным пониманием и с готовностью к следующему вызову.

Может ли вылет из двух турниров оказаться благом для борьбы за титул? Не знаю. Сейчас мы вылетели, и пока это так, эта боль остаётся. Но когда эта боль уйдёт, мы должны использовать то время, которое у нас есть, наилучшим образом, чтобы максимально задействовать все наши ресурсы и стать лучше", - цитирует слова Артеты пресс-служба "Арсенала"

Сложный отрезок для "канониров"

Накануне "Арсенал" уступил "Саутгемптону" и покинул розыгрыш Кубка Англии. Ранее команда также проиграла в финале Кубка английской лиги, где уступила "Манчестер Сити" со счётом 0:2.

Впереди — Лига чемпионов

Теперь внимание "канониров" сосредоточено на Лиге чемпионов. Первый матч 1/4 финала против "Спортинга" пройдёт 8 апреля в Лиссабоне (Португалия), а ответная встреча состоится 16 апреля в Лондоне (Англия).

ПСЖ принял решение по трансферу Кварацхелии в "Арсенал"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Дженоа
Проголосовало 16 человек

