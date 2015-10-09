Громкой сенсацией обернулся матч "Арсенала" в Кубке Англии

Лондонский "Арсенал" неожиданно завершил борьбу за Кубок Англии на стадии четвертьфинала. В гостях лидер премьер-лиги оступился в противостоянии с "Саутгемптоном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 35-й минуте счёт открыл игрок хозяев Росс Стюарт, но на 68-й его сравнял форвард гостей Виктор Дьёкереш. Однако последнее слово было за святыми - на 85-й минуте Ши Чарльз принёс "Саутгемптону" победу и путёвку в полуфинал.

Отметим, что "Саутгемтон" в текущем сезоне выступает во втором дивизионе - Чемпионшипе. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. Они единственные, кто не представляет АПЛ и продолжает борьбу за Кубок Англии.

Таким образом в списке полуфиналистов турнира уже значатся "Манчестер Сити", "Челси" и "Саутгемптон". Ещё одна путёвка будет разыграна между клубами АПЛ "Вест Хэмом" и "Лидсом" сегодня, 5 апреля.

Теперь "Арсенал" продолжает борьбу только за два трофея - АПЛ и Лигу чемпионов. В чемпионате они комфортно лидируют, а в еврокубках уже добрались до четвертьфинала, где сыграют со "Спортингом". В феврале команда Микеля Артеты проиграла в финале Кубка английской лиги.

