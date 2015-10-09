Англия
Вчера 08:19
 

Громкой сенсацией обернулся матч "Арсенала" в Кубке Англии

Громкой сенсацией обернулся матч "Арсенала" в Кубке Англии

Лондонский "Арсенал" неожиданно завершил борьбу за Кубок Англии на стадии четвертьфинала. В гостях лидер премьер-лиги оступился в противостоянии с "Саутгемптоном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Арсенал" неожиданно завершил борьбу за Кубок Англии на стадии четвертьфинала. В гостях лидер премьер-лиги оступился в противостоянии с "Саутгемптоном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 35-й минуте счёт открыл игрок хозяев Росс Стюарт, но на 68-й его сравнял форвард гостей Виктор Дьёкереш. Однако последнее слово было за святыми - на 85-й минуте Ши Чарльз принёс "Саутгемптону" победу и путёвку в полуфинал.

Отметим, что "Саутгемтон" в текущем сезоне выступает во втором дивизионе - Чемпионшипе. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. Они единственные, кто не представляет АПЛ и продолжает борьбу за Кубок Англии.

Таким образом в списке полуфиналистов турнира уже значатся "Манчестер Сити", "Челси" и "Саутгемптон". Ещё одна путёвка будет разыграна между клубами АПЛ "Вест Хэмом" и "Лидсом" сегодня, 5 апреля.

Теперь "Арсенал" продолжает борьбу только за два трофея - АПЛ и Лигу чемпионов. В чемпионате они комфортно лидируют, а в еврокубках уже добрались до четвертьфинала, где сыграют со "Спортингом". В феврале команда Микеля Артеты проиграла в финале Кубка английской лиги.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

