Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 23:56
 

"Жалуется и ноет". Чемпион мира раскритиковал Винисиуса

  Комментарии

Поделиться
"Жалуется и ноет". Чемпион мира раскритиковал Винисиуса

Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус высказался о поведении нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, отметив его футбольные таланты, но подвергнув критике за частые провокации и чрезмерное "нытьё" на поле, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус высказался о поведении нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, отметив его футбольные таланты, но подвергнув критике за частые провокации и чрезмерное "нытьё" на поле, сообщают Vesti.kz.

"Винисиус, конечно, отличный игрок, но он без конца провоцирует. А когда против него жёстко играют на поле, он только и делает, что жалуется и ноет", - заявил бывший немецкий футболист.

Винисиус известен активной позицией в борьбе с расизмом, и сам футболист неоднократно заявлял, что будет использовать любые возможности, чтобы противостоять этому явлению.

В сезоне-2025/26 Винисиус принял участие в 44 матчах, забил 17 голов и сделал 13 результативных передач, подтверждая свой высокий уровень игры на европейских аренах.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 762 человек

Живи спортом!