"Жалуется и ноет". Чемпион мира раскритиковал Винисиуса

Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус высказался о поведении нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, отметив его футбольные таланты, но подвергнув критике за частые провокации и чрезмерное "нытьё" на поле, сообщают Vesti.kz.

"Винисиус, конечно, отличный игрок, но он без конца провоцирует. А когда против него жёстко играют на поле, он только и делает, что жалуется и ноет", - заявил бывший немецкий футболист.

Винисиус известен активной позицией в борьбе с расизмом, и сам футболист неоднократно заявлял, что будет использовать любые возможности, чтобы противостоять этому явлению.

В сезоне-2025/26 Винисиус принял участие в 44 матчах, забил 17 голов и сделал 13 результативных передач, подтверждая свой высокий уровень игры на европейских аренах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!