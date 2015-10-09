Испания
Вчера 20:25
 

Суперкомпьютер определил чемпиона Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом"

©Depositphotos/mrogowski_photography

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на титул испанской Ла Лиги в текущем сезоне — явным фаворитом стала каталонская "Барселона", передают Vesti.kz.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на титул испанской Ла Лиги в текущем сезоне — явным фаворитом стала каталонская "Барселона", передают Vesti.kz.

Прогноз на чемпионство

Согласно расчётам аналитической системы, вероятность победы "сине-гранатовых" в нынешней кампании составляет 92 процента.

Шансы мадридского "Реала" на чемпионство оцениваются значительно ниже — всего в 8 процентов.

Турнирная ситуация

После 30 туров "Барселона" уверенно лидирует в таблице, набрав 76 очков. "Королевский клуб" с 69 баллами занимает вторую позицию и отстаёт от принципиального соперника на семь очков.

Ближайшие матчи

В следующем туре команда Ханса-Дитера Флика сыграет дома против "Эспаньола" в рамках каталонского дерби 11 апреля

В свою очередь, коллектив Альваро Арбелоа проведёт домашнюю встречу с "Жироной" 10 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

