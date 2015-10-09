Суперкомпьютер определил чемпиона Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом"

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на титул испанской Ла Лиги в текущем сезоне — явным фаворитом стала каталонская "Барселона", передают Vesti.kz.

Прогноз на чемпионство

Согласно расчётам аналитической системы, вероятность победы "сине-гранатовых" в нынешней кампании составляет 92 процента.

Шансы мадридского "Реала" на чемпионство оцениваются значительно ниже — всего в 8 процентов.

Турнирная ситуация

После 30 туров "Барселона" уверенно лидирует в таблице, набрав 76 очков. "Королевский клуб" с 69 баллами занимает вторую позицию и отстаёт от принципиального соперника на семь очков.

Ближайшие матчи

В следующем туре команда Ханса-Дитера Флика сыграет дома против "Эспаньола" в рамках каталонского дерби 11 апреля

В свою очередь, коллектив Альваро Арбелоа проведёт домашнюю встречу с "Жироной" 10 апреля.

