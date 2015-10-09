"Барселона" выставила на трансфер топ-игрока

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде может покинуть клуб уже ближайшим летом и продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.
Решение клуба и интерес из АПЛ
По информации Topskills Sports UK, руководство "сине-гранатовых" приняло решение выставить французского защитника на трансфер в летнее окно.
Главным претендентом на игрока считается лондонский "Челси", который намерен приложить максимальные усилия для оформления сделки.
Также сообщается, что за ситуацией вокруг футболиста внимательно следят и другие клубы АПЛ.
Карьера в "Барселоне"
Кунде выступает за каталонский клуб с 2022 года — тогда "Барселона" приобрела его у "Севильи" за 50 миллионов евро. Действующий контракт подписан до 2030-го года.
Ранее защитник также играл во Франции за "Бордо".
Статистика сезона и оценка
В текущем сезоне 27-летний футболист провёл 41 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
