"Барселона" выставила на трансфер топ-игрока

Испания
Вчера 21:25
 

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде может покинуть клуб уже ближайшим летом и продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Решение клуба и интерес из АПЛ

По информации Topskills Sports UK, руководство "сине-гранатовых" приняло решение выставить французского защитника на трансфер в летнее окно.

Главным претендентом на игрока считается лондонский "Челси", который намерен приложить максимальные усилия для оформления сделки.

Также сообщается, что за ситуацией вокруг футболиста внимательно следят и другие клубы АПЛ.

Карьера в "Барселоне"

Кунде выступает за каталонский клуб с 2022 года — тогда "Барселона" приобрела его у "Севильи" за 50 миллионов евро. Действующий контракт подписан до 2030-го года.

Ранее защитник также играл во Франции за "Бордо".


Статистика сезона и оценка

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл 41 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Объявлены претенденты на "Золотой мяч"-2026: Ямаль - третий, а Месси выпал из топ-10

