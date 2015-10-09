В "Реале" пришли к неожиданному выводу по Хаби Алонсо

В мадридском "Реале" считают, что многочисленные травмы игроков в текущем сезоне могут быть связаны с подготовкой команды при баскском специалисте Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.
Внутренние выводы клуба
По информации AS, в мадридском клубе связывают большое количество повреждений с недостаточно качественным планированием тренировочного процесса в период, когда команду возглавлял Алонсо.
Напомним, "Реал" начинал сезон именно под руководством испанского специалиста, однако уже в первой половине января он покинул свой пост.
После его ухода команду в экстренном порядке возглавил тренер молодёжного состава Альваро Арбелоа.
Кадровые проблемы по ходу сезона
В течение кампании травмы получили сразу несколько ключевых футболистов команды, среди которых французский форвард Килиан Мбаппе, английский хавбек Джуд Беллингем, бельгийский вратарь Тибо Куртуа
и новичок Трент Александер-Арнольд.
Из-за кадровых потерь тренерскому штабу пришлось привлекать игроков молодёжной команды, включая Дэвида Хименеса Корредора и Тьяго Питарча.
Турнирное положение
После 30 туров Ла Лиги "Реал" набрал 69 очков и занимает второе место в таблице, отставая от "Барселоны" на семь баллов.
В следующем туре команда Арбелоа сыграет дома против каталонской "Жироны". Встреча состоится 10 апреля.
